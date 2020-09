Ditte di traslochi a Roma: le migliori della capitale

Le ditte specializzate in traslochi a Roma sono moltissime: quali sono le caratteristiche che un’impresa deve avere per essere seria e affidabile?

Al giorno d’oggi sono sempre di più le persone che scelgono di rivolgersi ad una ditta specializzata per effettuare il trasloco, perché questa è un’operazione davvero stressante, che comporta una grande perdita di tempo ma anche molta fatica. Coloro che non hanno mai cambiato casa tendono a sottovalutare la grande mole di lavoro che c’è da fare durante un trasloco e c’è ancora chi sceglie di farlo in autonomia. Si tratta però di una pessima idea, anche perché oggigiorno ingaggiare una ditta specializzata non è costoso come un tempo. Soprattutto nella Capitale, le tariffe sono vantaggiose e non vale dunque la pena complicarsi la vita e rischiare magari di non arrivare a fare tutto entro la scadenza prevista.

Le ditte specializzate in traslochi a Roma tuttavia sono ormai moltissime e non si possono considerare tutte valide. Vediamo dunque quali sono le caratteristiche ed i servizi più importanti che un’impresa deve offrire per essere seria ed affidabile.

Staff completo e numeroso

Affidarsi ad un singolo professionista per effettuare un trasloco non è mai una buona idea: conviene sempre scegliere una ditta che si avvalga di diversi facchini, trasportatori e montatori perché solo in questo modo si può avere la certezza di ottenere un servizio completo, efficiente e rapido.

Furgoni e mezzi di trasporto di proprietà

Le migliori ditte di traslochi a Roma sono quelle che sono in grado di garantire dei furgoni e dei mezzi di trasporto di proprietà. Si tratta di un dettaglio da non sottovalutare, perché un’impresa che necessita di affidarsi a terzi per il trasporto non si può considerare seria e probabilmente è ancora alle prime armi.

Servizi personalizzati su misura

Le migliori ditte di traslochi della Capitale sono inoltre in grado di offrire diversi pacchetti, in modo da poter rispondere alle esigenze del cliente. C’è infatti chi necessita di un trasloco base, del solo trasporto dei mobili e degli scatoloni nella nuova abitazione e chi invece ha bisogno di un servizio completo perché magari vive in un’altra regione e non può gestire nessun aspetto relativo al trasloco.

Licenza regolare e assicurazione

Un aspetto che non deve mai essere sottovalutato quando ci si affida ad una ditta di traslochi è quello relativo alla licenza e alle assicurazioni. Solo le migliori imprese infatti sono autorizzate ad operare in assoluta sicurezza e possono offrire un’assicurazione completa. Durante un trasloco puà capitare che qualche mobile si danneggi e purtroppo molte ditte, sprovviste di licenza, non offrono nemmeno l’assicurazione. Vale dunque la pena informarsi in merito perché questo è un elemento fondamentale per evitare brutte sorprese e costi imprevisti.

Mezzi e attrezzature per traslochi complessi

Durante il trasloco può capitare che si presenti un imprevisto. Per esempio di frequente accade che i mobili non si riescano a trasportare attraverso il vano scale del condominio e in tal caso è necessario utilizzare una piattaforma aerea. Le migliori ditte devono essere in grado di offrire anche queste attrezzature, spesso indispensabili.

Servizio di custodia temporanea

Capita spesso che la nuova casa non sia ancora pronta per via di un ritardo dell’impresa costruttrice. In tal caso poter usufruire di un servizio di custodia temporanea di mobili e scatoloni è importante dunque vale la pena scagliare ditte di traslochi che offrano anche tale possibilità.