Bollette luce e gas con rincari a partire da ottobre

Nuovi rincari sulle bollette di luce e gas ad ottobre con aumenti rispettivamente del +15,6% e del +11,4%.

Dopo mesi tornano a salire le bollette di luce e gas con rincari consistenti che prenderanno il via dal mese di ottobre. Stando a quanto sostenuto dall’Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, gli aumenti dal prossimo mesi saranno massicci e in misura del 15,6% per la luce e dell’11,4% per il gas.

Il ribalzo dei prezzi a quelli vicini al periodo pre pandemia è dovuto al rafforzamento della ripresa delle attività economiche e dei consumi. Ricordiamo che nel secondo trimestre 2020 infatti si erano registrati ribassi pari a -18,3% l’elettricità e -13,5% per il gas, proseguiti anche nel terzo trimestre per il gas (-6,7%), con un leggero rialzo per l’elettricità (+3,3%).

Rincari sulle bollette di luce e gas

Malgrado i rincari, sono previsti anche quest’anno dei risparmi per la famiglia tipo. Al lordo delle tasse, nel 2020 questa beneficia di un risparmio complessivo di circa 207 euro/anno rispetto al 2019. Nello specifico, per l’elettricità la spesa nel 2020 per la famiglia-tipo sarà di circa 485 euro, con una variazione del -13,2% rispetto al 2019, corrispondente a un risparmio di circa 74 euro/anno.

Stesso vale per la bolletta del gas che, per la spesa della famiglia tipo, sarà di circa 975 euro, con una variazione del -12% rispetto ai 12 mesi dell’anno precedente, corrispondente ad un risparmio di circa 133 euro/anno.

Dopo il crollo dei prezzi registrato nei mercati energetici all’ingrosso nella fase più acuta dell’emergenza Covid, la ripresa dei consumi di energia, che conferma la ripartenza dell’economia in Italia e in Europa, ha quindi portato ad un graduale rialzo delle quotazioni. L’effetto complessivo risulta particolarmente marcato nei mercati del gas naturale e della CO2 e si è riflesso, conseguentemente, anche nel mercato elettrico.