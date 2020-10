Il Premio Nobel per l'Economia 2020 è stato assegnato agli statunitensi Paul Milgrom e Robert Wilson per il loro contributo nella teoria delle aste.

L’Accademia di Svezia ha assegnato il Premio Nobel per l’Economia 2020 ai professori dell’Università di Stanford Paul Milgrom e Robert Wilson, per il loro contributo nella teoria delle aste e per la creazione di nuovi sistemi d’asta.

Un contributo quello dei due economisti statunitensti: “Di cui hanno beneficiato, venditori, acquirenti e contribuenti di tutto il mondo”, come si può leggere nella motivazione del riconoscimento.

Nobel per l’Economia a Milgrom e Wilson

Sempre nella motivazione del premio, l’Accademia di Svezia ha in seguito specificato come il professor Wilson abbia con i suoi studi dimostrato il: “Perché gli offerenti razionali tendono a fare offerte al di sotto della loro migliore stima del valore comune: sono preoccupati per la maledizione del vincitore, cioè di pagare troppo e perdere”.

BREAKING NEWS:

The 2020 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats.”#NobelPrize pic.twitter.com/tBAblj1xf8 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2020

Nel 2019 il premio era andato all’indiano Abhijit Banerjee, alla francese Esther Duflo e allo statunitense Michael Kremer per il loro approccio sperimentale al contrasto della povertà globale. Lo scorso anno la Duflo è stata la seconda donna a vincere il premio nella storia del Nobel per l’Economia, dopo la vittoria della statunitense Elinor Ostrom nel 2009.