Adeguandosi alle restrizioni anti coronavirus, quest'anno Affiliate Week torna dal 19 al 23 ottobre con un'edizione completamente online.

Gli amanti del digital marketing potranno per quest’anno tirare un sospiro di sollievo, poiché nonostante le difficoltà causate dalla pandemia di coronavirus l’Affiliate Week è tornata con un’edizione completamente online, pronta a divulgare i propri contenuti di affiliate marketing in cinque intense giornate ricche di webinar con i migliori top player italiani e internazionali sulle ultime novità del settore.

Il programma dell’Affiliate Week sarà concentrato da lunedì 19 a venerdì 23 ottobre, dalle 10 alle 13 e successivamente dalle 15 alle 18. Un evento unico nel suo genere per quale quest’anno Notizie.it parteciperà come media partner.

Affiliate Week 2020: edizione completamente online

In questa edizione 2020 dell’Affiliate Week verranno trattate numerose tematiche inerenti al mondo del digital e dell’affiliate marketing, parlando ad esempio di crypto affiliate, dropshipping.

market analysis, nutra market e native advertising con la possibilità di avere a disposizione relatori d’eccezione. Nei cinque giorni di webinar infatti, si alterneranno negli speech dei top player come il cofondatore di uDroppy Luca Borreani, il digital marketing strategist Luca Rodino e il fondatore di Digital Climbers Lorenzo Consolini. Tra i relatori presenti all’evento ci sarà inoltre come special guest anche il celebre Charles Ngo, uno dei migliori e più influenti affiliate marketers a livello globale.

Malgrado le limitazioni imposte da un’edizione 2020 esclusivamente online, la portata di un evento come Affiliate Week permette di connettere persone da tutta Italia e da tutto il mondo. Un potenziale bacino di utenti che gli organizzatori sperano di ritrovare anche per la prossima Affiliate Expo 2021, che si terrà dal 19 al 21 marzo. In questo caso inoltre, il cashback è del 100% e dal prezzo del biglietto dell’Affiliate Expo 2021 verrà scontato il costo del biglietto di Affiliate Week 2020.

Come partecipare all’evento

Per poter partecipare all’Affiliate Week 2020 basterà mettersi in contatto con gli organizzatori e ricevere in questo modo tutte le informazioni del caso. Se si è però in possesso di un tagliando valido per l’Affiliate Expo 2021 (l’edizione prevista nel 2020 è che è stata rinviata al prossimo marzo a seguito dell’emergenza sanitaria) l’Affiliate Week sarà completamente gratuita e senza nessun costo aggiuntivo.

I suddetti tagliandi sono inoltre cedibili tramite un semplice cambio di intestazione ma, come fatto sapere gli organizzatori dell’evento, non sono rimborsabili.