Trivellato: la tua nuova Mercedes in un click al miglior prezzo

Trivellato propone centinaia di offerte di auto nuove, usate, aziendali e a Km zero dei migliori marchi: Mercedes-Benz, smart, Toyota e Lexus.

Premiato nell’Automotive Dealer Day come Best Digital Dealer 2020, Gruppo Trivellato è la concessionaria che combina i migliori prezzi del mercato, l’autorevolezza di un operatore attivo da quasi un secolo e una proposta a misura di consumatore digitale, con la possibilità di prenotare l’auto online. Merito di www.trivellato.it, portale in cui sono riportate centinaia di offerte di auto nuove, usate, aziendali e a Km zero. I marchi? I migliori: Mercedes-Benz, smart, Toyota e Lexus.

Ogni anno decine di migliaia di automobilisti si affidano a Trivellato, convinti sia dall’ampia scelta sia dai tanti plus che fanno del Gruppo i partner insostituibile per l’acquisto e la manutenzione dell’auto. La rete di showroom e centri assistenza garantisce a ogni cliente il miglior servizio, pensato per la soddisfazione delle sue esigenze.

Presso le sedi, oltre all’esposizione delle auto, è possibile approfittare di consulenza sull’acquisto con valutazioni finanziarie e relative all’usato, test drive, il miglior usato certificato, assistenza completa, servizio di noleggio a breve, medio e lungo termine.

Tutte le auto in pronta consegna (al momento sono oltre 350) sono presentate sul sito ufficiale della concessionaria con descrizioni dettagliate, schede tecniche, foto e tour virtuale.

Trovare il perfetto SUV Mercedes su Trivellato.it è un gioco da ragazzi. Il cliente ha a disposizione diverse modalità di ricerca (inclusa quella guidata) e può contare sull’assistenza di uno staff qualificato, raggiungibile sia via telefono che chat online.

Inoltre il recente redesign del portale rende ancora più semplice la prenotazione online dell’auto dei propri sogni. Basta un anticipo di appena 250 euro per bloccarla per tre giorni, e nell’eventualità di un ripensamento, viene restituito l’acconto.

La prenotazione online riguarda sia il nuovo che l’usato (tra cui le offerte Trivellato.it Mercedes GLB), mentre inserendo l’auto nella propria lista dei Preferiti è possibile richiedere maggiori informazioni e tenere traccia del prodotto selezionato. C’è poi la funzione Avvisami se cambia il prezzo, la soluzione più pratica per cogliere al volo le offerte su GLC, CLA, Classe B e tutti gli altri veicoli in catalogo.

La convenienza si moltiplica con le tante promozioni applicate durante l’anno e nell’homepage sono presentate le offerte migliori della settimana. Per chi invece cerca un usato sicuro al 100%, ci sono i veicoli del programma Mercedes-Benz Certified, garanzia valida su tutto il territorio europeo.

A descrivere la qualità della proposta sono gli oltre mille feedback dei clienti, verificati dal portale specializzato eKomi. Oltre a quello conquistato nell’edizione 2020 dell’Automotive Dealer Day, Trivellato ha ottenuto il premio Top Dealers di Infomotori.com e dispone della certificazione ISO 9001:2008 realizzata da TUV.