Con Stufe a Pellet Italia la qualità è sinonimo di risparmio

L’appuntamento da segnare in calendario è venerdì 27 novembre. Il Black Friday renderà ancora più competitiva l’innovazione di Stufe a Pellet Italia.

Un riscaldamento conveniente che garantisce risparmio in bolletta nel rispetto dell’ambiente, grazie all’innovazione di soluzioni tecnologiche che portano la massima efficienza, unite all’alta qualità Made in Italy. Un’offerta proposta da un’azienda specializzata nel campo del riscaldamento. Stufe a Pellet Italia propone i suoi 16 modelli a prezzi competitivi, poiché l’acquisto avviene presso il produttore, e a portata di smartphone, sul portale web dell’azienda, con pagamenti sicuri, anche a rate, e spedizione gratuita.

Quello sulla qualità è un impegno che per Stufe a Pellet Italia rappresenta una priorità. Ogni prodotto, oltre ad aver ricevuto quattro stelle nella Certificazione Ambientale (DM 186/2017), è il risultato di investimenti in ricerca e sviluppo, grazie al contributo di tecnici che vantano esperienza decennale e internazionale.

Sono stufe che rappresentano autentici sistemi di riscaldamento di piccole dimensioni, del tutto programmabili. Assicurano inoltre un risparmio in bolletta e una soluzione eco-compatibile per il riscaldamento domestico.

Consegna in 48/72 ore e pagamento anche a rate, con la comodità di acquistare online

L’acquisto online dei prodotti di Stufe a Pellet Italia è semplice e veloce grazie a www.stufeapelletitalia.com. Il prodotto desiderato dal cliente arriva a destinazione in appena 48/72 ore lavorative dal momento in cui è avvenuto il pagamento.

Tante le opzioni per completare la transazione. A bonifico bancario, carta di credito e contrassegno si è da poco aggiunta una nuova modalità. Grazie alla collaborazione con Soisy, Stufe a Pellet Italia permette un pratico pagamento rateale.

Alla praticità della rateizzazione vanno a sommarsi i vantaggi esclusivi assicurati da Soisy, marketplace dei prestiti tra privati. In pochi minuti il cliente compila la richiesta direttamente online, via PC o smartphone, e riceve l’eventuale accettazione.

La competitività dei prezzi viene garantita dal rapporto diretto tra clienti e produttore attraverso il web. L’assenza di intermediari e il canale digitale sono i fattori che assicurano il binomio vincente composto da qualità e risparmio.

Trovare la soluzione più adatta alle proprie necessità è facile grazie a una consulenza qualificata accessibile telefonicamente (041.469452 – 041.5195258 – 041.469863) e via email (stufeapelletitaliaspa@gmail.com). Tre le tipologie di prodotti in catalogo, stufe idro, ad aria e caldaie idro.

