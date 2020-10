Un bonus in arrivo nel 2021 per i lavoratori colpiti dalla crisi scatenata dalla pandemia di coronavirus.

Un Bonus in arrivo con la manovra da 40 miliardi che ha varato il Governo. La manovra prevede infatti un bonus a favore dei lavoratori dipendenti o autonomi che sono stati più colpiti dalla crisi.

Coronavirus: bonus Inps lavoratori colpiti dalla crisi

Il decreto rilancio prevede un bonus di 1800 euro per i lavoratori colpiti dalla crisi ai tempi del Coronavirus.

Un bonus riservato a lavoratori dipendenti, autonomi, occasionali e stagionali.

Per beneficiare del bonus il lavoratore dovrà dimostrare di aver interrotto, sospeso o ridotto l’attività lavorativa e di non aver beneficiato delle misure del decreto Cura Italia.

Coronavirus: i bonus Inps 2021

La manovra prevede inoltre un bonus per gli studenti appartenenti a nuclei familiari al di sotto di un determinato valore ISEE, e solo per gli studenti meritevoli.

Un bonus per acquisto di materiale elettronico, computer e tablet, bonus che oscilla dai 200 ai 500 euro di valore massimo del voucher, che sarà disponibile solo fino a esaurimento.

Ancora, in arrivo l’assegno unico per i figli che sarà attivo da luglio 2021 per i nuclei familiari con figli a carico, bonus che andrà a sostituire e compensare gli assegni familiari, il bonus mamme e il bonus bebè.

Infine il bonus nido, un voucher di 3mila euro per i nuclei familiari al fine di sostenere la retta dell’asilo ( pubblico o privato) o altre possibili tipologie di assistenza familiare, bonus concesso su valore ISEE.