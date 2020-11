Grande scelta e convenienza? Per i tuoi acquisti Onlinestore

Onlinestore.it è tra i principali e-commerce italiani e offre un’esperienza completa sul piano della quantità e attenta al valore di ogni prodotto.

Più di 20.000 nuovi clienti e oltre 1 milione di visite ogni mese, per un’offerta di migliaia di articoli, dai grandi elettrodomestici all’elettronica, selezionati tra i marchi di riferimento e accomunati da competitività e consulenza tecnica qualificata. Onlinestore.it è tra i principali e-commerce del panorama italiano e ha creato un’esperienza ricca di promozioni, completa sul piano della quantità e attenta al valore di ogni prodotto. Con la serenità di potersi rivolgere a uno staff impegnato per la soddisfazione del cliente.

Con una sede operativa di 2800 m² a Castelbello (Bolzano), il team aziendale fornisce assistenza e gestisce con precisione richieste, ordini e spedizioni dei clienti. L’autorevolezza dello store, operativo dal 2001, si lega alla politica di acquisti sicuri: dalla garanzia legale alla possibilità di attivare Onlinestore Protection (polizza online che tutela l’acquisto contro danni accidentali e furto).

Semplici e senza rischi anche i sistemi di pagamento: bonifico bancario, Amazon Pay, carta di credito, PayPal e soluzioni di finanziamento grazie alle partnership con Agos Ducato, Findomestic e Pagantis. L’assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì per assicurare risposte puntuali alle necessità espresse dai clienti.

Offerte esclusive di una proposta pensata per rispondere a ogni richiesta

La proposta è stata selezionata per unire completezza e competitività, anche grazie a offerte esclusive e promozioni che rendono ancora più vantaggioso l’acquisto. Le categorie principali si articolano in sezioni che semplificano la ricerca del prodotto desiderato.

L’interesse di molti clienti si concentra su grandi e piccoli elettrodomestici, sebbene gli articoli disponibili riguardino anche elettronica, beauty e salute, hi-tech, brico, giardinaggio e BBQ, infanzia, auto e moto, tempo libero e arredo.

Le asciugatrici sono una delle sezioni più gettonate, con soluzioni da incasso e libera installazione. Tra i brand attualmente in saldo troviamo Beko, Electrolux, Aeg, Candy, Smeg ed LG, con sconti che tagliano anche del 50% i prezzi. La navigazione consente una selezione dell’elettrodomestico mediante i filtri di ricerca: classe energetica, capacità di carico, posizionamento, dimensioni e prezzo.

Un altro segmento della proposta molto apprezzato ha per protagonista i forni. Anche in questo caso i marchi in catalogo sono tra i più prestigiosi: non solo Whirlpool ed Electrolux, ma anche Bosch, Sharp, Panasonic, Franke. Mentre nella sezione dedicata all’aspirapolvere incontriamo tantissimi sconti relativi a Rowenta, Samsung, Lavorwash, Hoover, Kärcher. E questa non è che una piccola parte dell’offerta.

Visita ora www.onlinestore.it: compri sul web, succede a casa tua.