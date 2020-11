Black Friday: come evitare le fregature

Consigli utili per riuscire a non farsi fregare durante il periodo del Black Friday.

Nonostante l’emergenza Covid, non si rinuncia al Black Friday e ai grandi sconti che, soprattutto quest’anno, sono prevalentemente online. I consumatori sono tutti pronti per cliccare velocemente sugli sconti più vantaggiosi. Le offerte sono tutte molto invitanti, ma siamo davvero sicuri che questi sconti siano realmente convenienti? Secondo il sito britannico dedicato all’analisi dei prodotti per i consumatori, Which, non è sempre così.

