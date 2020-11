Black Friday Fantaztico, la grande moda 0-16 scontata al 50%

L’e-commerce di abbigliamento 0-16 anni più apprezzato dalle mamme taglia del 50% i prezzi su una vasta selezione di abbigliamento, scarpe e accessori.

Il Natale si avvicina e il Black Friday Fantaztico è l’occasione perfetta per acquistare i regali in anticipo approfittando di sconti eccezionali. L’e-commerce di abbigliamento 0-16 anni più apprezzato dalle mamme taglia del 50% i prezzi su una vasta selezione di abbigliamento, scarpe e accessori.

In promozione tantissimi capi per neonati, bambini e ragazzi. Tutti accomunati dalla qualità dei grandi marchi che compongono il catalogo, come Adidas, Levi’s, Disney, Catimini, 3 Pommes, ed Esprit. I giovani trendsetter non sapranno resistere alle felpe firmate Brums e Mek, mentre per le piccole fashion lover ci sono gonne a pieghe, abiti in felpa e tute con stampe accattivanti.

Lo shop seleziona solo il meglio dell’abbigliamento, con una particolare attenzione alla composizione dei materiali, proponendo tessuti sicuri e adatti anche alle pelli delicate. L’offerta comprende accessori, calzature e mascherine protettive lavabili (in materiale certificato OEKO-TEX standard 100) per bambini e ragazzi.

L’abbigliamento personalizzato di Fantaztico per un regalo davvero unico

Alla ricerca di un regalo speciale per un’amica neomamma? La selezione di abbigliamento per neonati include corredini e fantastici set regalo. Mentre per un cadeau che stupisca grandi e piccini, la sezione da visitare è Abbigliamento Personalizzato. Qui sono raccolte centinaia di t-shirt, camicie, tutine, body e grembiuli per la scuola da customizzare con la stampa o il ricamo del nome.

Le possibilità di personalizzazione riguardano anche l’abbigliamento Disney: l’ideale per rendere speciale ogni momento della giornata. Ci sono body neonati e magliette per bambini e ragazzi con le immagini di Bambi, Winnie The Pooh, Cenerentola, Elsa, Anna, Mulan, Minnie, Topolino e gli altri protagonisti dei film di animazione più amati di sempre.

Acquistare su Fantaztico.com è facile e sicuro. Bastano pochi click per trovare il prodotto desiderato e inserirlo nel carrello, e per le transazioni sono adottati solo metodi sicuri. La spedizione è veloce (2-3 giorni lavorativi) e gratuita per ordini superiori a 100 euro. In caso di dubbi, il customer care fornisce supporto e consigli per la scelta di prodotto e taglia. Il reso è sempre gratuito.

Visita www.fantaztico.com e goditi un Black Friday davvero Fantaztico!