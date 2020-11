Dl Ristori, tasse sospese fino al 30 aprile 2021 per chi ha subito perdite nel fatturato per il Covid. Il pagamento era previsto per il 30 novembre.

Grazie al Dl Ristori quater, tasse sospese fino al 30 aprile 2021 quando invece il pagamento sarebbe scattato al 30 novembre. La misura, si apprende da fonti del Governo, confermerà per dicembre le sospensioni già disposte il mese precedente per le zone rosse, inoltre verrà introdotta una nuova moratoria fiscale.

Dl Ristori, tasse sospese

Per via della crisi economica legata al Covid, dovrebbe slittare al 30 aprile 2021 il pagamento del secondo acconto Irpef, Ires e Irap previsto per il 30 novembre.

Tale misura sarà applicabile per chi ha subito un calo di fatturato del 33% sul semestre, la conferma o smentita avverrà tra domenica e lunedì quando si riunirà il Consiglio dei ministri. “È doveroso andare a finanziare con ristori a fondo perduto anche professionisti, autonomi e partite Iva”, chiedono i i deputati M5S delle commissioni Bilancio e Finanze, “comprendendo inoltre quelle attività produttive che sono rimaste formalmente aperte ma hanno scontato nei loro bilanci la chiusura di altre attività di cui erano fornitrici”.

Niente bonus Natale

A seguito della riunione svoltasi oggi, 27 novembre 2020, tra Giuseppe Conte, i capi delegazione di maggioranza, il ministro Roberto Gualtieri e i sottosegretari all’Economia, la notizia dell’archiviazione per il bonus di Natale da 500. Tale indennizzo, destinato ai lavoratori in cassa integrazione, sarebbe costato 1,6 miliardi di euro e per questo motivo si è optato per il no, da parte di tutti gli altri partiti di maggioranza ma non solo.

Secondo quanto anticipato dal ministro Roberto Gualtieri, nel nuovo Dl Ristori dovrebbe esserci un margine di 660 milioni di euro per le modifiche del Parlamento. Ansa riporta che il Governo prevede un rinvio delle rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio al 1 marzo 2021, per evitare che dal 10 dicembre chi ha debiti col fisco venga nuovamente chiamato a regolarli.