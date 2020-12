L'8 dicembre parte il cashback: le regole per iscriversi e per ricevere il rimborso sui pagamenti elettronici.

L’8 dicembre parte ufficialmente il cashback. In questo articolo faremo un recap su come iscriversi e come ottenere i rimborsi sui pagamenti elettronici. Al momento, l’App IO non funziona ancora del tutto. Intorno alle 9 del 7 dicembre sono andate online le sezioni dell’app (tra cui quella dell’Iban) che non erano ancora disponibili, dopo gli opportuni test avvenuti durante la notte.

Per iscriversi bisogna assicurarsi di avere uno SPID o, in alternativa, la carta d’identità elettronica abbinata al PIN ottenuto al momento del rilascio. Sarà possibile registrarsi al cashback anche tramite la propria banca. Mentre ci si registrerà al cashback bisognerà inserire una serie di dati importanti: in primis gli estremi identificativi di una o più carte di credito e poi carte di debito o prepagate. In alternativa, l’attivazione del cashback sarà possibile sul proprio account personale Satispay.

Cashback: il rimborso sui pagamenti elettronici

I rimborsi sui pagamenti elettronici saranno ricevuti dall’interessato tramite un bonifico sull’Iban precedentemente indicato nel corso della fase di registrazione o successivamente. Al fine di ottenere l’extra cashback di Natale bisognerà comunicare il proprio Iban entro la fine di dicembre.

Il cashback vale anche dal benzinaio

L’attivazione delle carte IO è già possibile dal 7 dicembre. L’extra cashback di Natale sarà disponibile a partire dall’8 dicembre.

Il 10% di cashback sarà possibile ottenerlo anche dal benzinaio. Di conseguenza, coloro che pagheranno tramite bancomat o carta di credito potranno beneficiare di un rimborso del 10% anche su ciò che si è speso per il carburante fino a 150 euro in un solo mese a persona.