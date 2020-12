Michele Franzese di Scai Comunicazione porta il marketing in prima serata, nel primo evento online dedicato al futuro della comunicazione.

Il 15 dicembre 2020, a partire dalle ore 21, prenderà il via Display, un evento online sul marketing e sulla comunicazione, in cui verranno analizzati scenari presenti e futuri di due ambiti la cui complessità non è sempre ben compresa.

Marketing e comunicazione in prima serata grazie a Display

A partire dal 15 dicembre alle ore 21, su www.displaylive.it andrà in onda la prima di una serie di puntate mensili focalizzate sui settori del marketing e della comunicazione.

L’evento, il primo online dedicato a questi due ambiti, è stato organizzato da Michele Franzese, comunicatore, CMO di Scai Comunicazione, contributor di una serie di riviste e ideatore di format tra i quali spicca Heroes meet in Maratea, un festival internazionale rivolto all’innovazione, al futuro e all’impresa.

La programmazione andrà avanti per due ore, alternando speech, interviste e intermezzi in maniera tale da avvicinare il linguaggio e la forma a quelli che sono propri della tv.

Display, un evento online ricco di ospiti

La sfida di Display è di rimettere il marketing al centro del discorso per indagare sul futuro della comunicazione. Si discuterà delle prospettive future, dei temi caldi, degli approcci da adottare e dei cambiamenti improvvisi che attraversano questi settori.

La discussione verrà portata avanti da 11 ospiti, professionisti dei suddetti campi.

Interverranno infatti Veronica Gentile, esperta di Facebook Marketing; Vera Gheno, sociolinguista specializzata in comunicazione digitale; Alfredo Accatino, direttore creativo di Filmaster; Paolo Boccardi, creativo pluripremiato.

Poi ancora Fabio Moioli, head of Microsoft Consulting and Services; Matteo Rinaldi, che ha lavorato con alcuni dei brand più famosi al mondo; José Compagnone, un’autorità in ambito di web usability; Chiara Bacileri, psicologa del lavoro per Lifeed.

Ci saranno infine Luca Senatore, direttore di Genie Goals; Marta Basso, CoFounder di Generation Warriors; e Matteo Flora, esperto di storytelling e corporate business.

Il main sponsor sarà invece Seo Tester Online, una web-suite SEO solution-oriented.