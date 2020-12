Lotteria Italia, cosa ti può cambiare la vita

Per sognare bastano 5 euro: chi vuole tentare la fortuna con la Lotteria Italia può acquistare fino al 3 gennaio un biglietto presso le ricevitorie o online.

Complice la pandemia, il 2020 è l’anno più nefasto dal 1957, quando si è tenuta la prima estrazione della Lotteria Italia. In quell’edizione il biglietto costava 500 lire e il più fortunato si portò a casa la bellezza di 100 milioni di lire. Nel 2020 il primo premio vale 5 milioni di euro, ma come nelle recenti edizioni sono svariati i premi in palio, da quelli generosi di prima categoria a quelli di consolazione assegnati ogni giorno dal 5 ottobre a Natale. Indice:

Soliti Ignoti e la lotteria

Premi in palio e dimenticanze

Doppia possibilità di vincita

Soliti Ignoti e la lotteria

Se nel 1957 la Lotteria di Capodanno era abbinata al programma radiofonico Le canzoni della fortuna in onda dal teatro Petruzzelli di Bari, oggi la lotteria più antica d’Italia è associata al game show Soliti Ignoti – Il ritorno, in onda su RAI 1 in prima serata. I biglietti sono in vendita al prezzo di 5 € sia online sia presso un rivenditore autorizzato e quest’anno i tagliandi rievocano i momenti del lockdown che gli italiani hanno passato sui balconi. Ogni sera nel corso del programma condotto da Amadeus saranno assegnati i premi giornalieri da 10.000 € in palio dal 5 ottobre all’11 dicembre e quelli da 20.000 € in palio dal 21 dicembre a Natale.

Premi in palio e dimenticanze

A far gola agli italiani i premi di prima categoria, che vanno dal quinto premio da 500.000 euro al primo premio da 5 milioni di euro, ma i fortunati saranno molti di più perché si assegnano anche i premi di seconda categoria da 50.000 euro e quelli di terza categoria da 25.000 euro. Il numero di questi tagliandi varia in base al numero di biglietti venduti. I premi saranno sorteggiati con l’estrazione finale del 6 gennaio e quindi saranno tutti assegnati, a differenza di quanto avviene per esempio nei giochi numerici come il SuperEnalotto e il Lotto. Vero è che nel recente passato sono stati diversi i premi non ritirati entro i fatidici 180 giorni e addirittura nell’edizione del 2008-2009 è capitato che il primo premio non fosse assegnato perché lo sbadato vincitore non ne reclamò la vincita: una dimenticanza che gli costò 5 milioni di euro, rimessi poi in gioco l’anno successivo.

Doppia possibilità di vincita

Per sognare bastano 5 euro e chi vuole tentare la fortuna può acquistare fino al 3 gennaio un biglietto presso una delle ricevitorie autorizzate o online. Ogni tagliando dà la doppia possibilità di vincita in quanto fornisce un codice composto da 1-2 lettere più sei cifre e un secondo codice a dieci cifre. Con il primo è possibile partecipare all’estrazione finale del 6 gennaio che assegna i premi più generosi, mentre con il codice a dieci cifre si può tentare la sorte con le estrazioni giornaliere abbinate al programma televisivo Soliti Ignoti – Il ritorno. Si ha tempo fino al 3 gennaio per comprare uno dei biglietti vincenti della lotteria che in passato ha baciato tantissimi fortunati e che, come da tradizione, conoscerà il suo atto finale il giorno dell’Epifania.