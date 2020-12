L'Istituto Tedesco di Qualità e Finanza iscrive Castellani Shop lo store nei migliori cinque e-commerce nell’ambito delle forniture industriali.

Volge al termine la seconda campagna Sky di Castellani Shop, andata in onda dal 23 novembre al 1° dicembre sui canali SKY TG24, SKY TG24 DIGITALE TERRESTRE, SKY TG24 PRIMO PIANO. Giunta dopo il favore riscosso dalla prima programmazione, che si è tenuta sul finire di settembre, all’iniziativa dello shop digitale specializzato in arredo per negozi, uffici e industrie seguiranno mirate attività di Digital PR.

Il commercial televisivo ha posto in evidenza quelle prerogative che identificano l’esperienza sullo shop di Castellani Srl, come l’ampio catalogo in pronta consegna, qualità Made in Italy, corrieri dedicati, servizio clienti qualificato. Ciò che ha reso oltre 50.000 clienti soddisfatti.

La creatività di Officina Immagini, agenzia full service per la comunicazione video, firma uno spot che va a potenziare la brand awareness, incentivando le interazioni. Della strategia comunicativa fanno parte piani di Digital PR che hanno visto l’online shop sulle pagine di autorevoli testate giornalistiche.

Non solo visibilità. Nel 2020 Castellani Shop ha ottenuto prestigiosi riconoscimenti, a partire dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza, che iscrive lo store nei migliori cinque e-commerce nell’ambito delle forniture industriali.

Classifica delle migliori piattaforme di commercio elettronico del panorama nazionale elaborata da Corriere della Sera in collaborazione con Statista, Le Stelle dell’e-commerce assegna allo shop di Castellani Srl la prima posizione nella categoria “Forniture per ufficio”.

L’azienda è inoltre recentemente entrata a far parte delle PMI innovative, rispettando requisiti come particolari volumi di spesa in ricerca e sviluppo, qualifiche di dipendenti e collaboratori.

Ulteriori riconoscimenti del valore dell’offerta corrispondono al Sigillo Netcomm (prova dell’attenzione verso il rispetto delle buone prassi online) e alla certificazione MUN (Marchio Unico Nazionale), conferita per una produzione italiana.

Uno dei punti di forza è proprio la capacità produttiva assicurata da Castellani Srl, impresa attiva da oltre mezzo secolo nell’ambito della realizzazione di scaffalature metalliche e arredi per ufficio e attività commerciali.

È questo know-how che consente la presentazione di soluzioni personalizzate, condizioni competitive e servizi pensati per dare una risposta completa alle esigenze delle imprese, come la progettazione degli ambienti grazie al contributo dell’Ufficio Tecnico.