Buone notizie per questo Natale 2020. Le compagnie telefoniche regaleranno Giga gratis per dare la possibilità di comunicare con familiari e amici.

In vista del prossimo Natale 2020, le compagnie telefoniche regaleranno ai propri utenti per dare a tutti la possibilità di comunicare con i propri cari.

Giga gratis a Natale

Questo Natale 2020 sarà particolarmente complicato per gli italiani che si prepareranno a trascorrere le feste a casa.

Per questo motivo in risposta all’appello del ministro per l’innovazione Pisano le compagnie telefoniche regaleranno giga gratis agli utenti, per permettere loro di poter comunicare con i propri familiari e amici.

Proprio a questo proposito il Ministro dell’Innovazione Paola Pisano con un post su Facebook ha dichiarato: “Potersi trovare fisicamente distanti da familiari, amici, persone con le quali si hanno legami affettivi non deve significare necessariamente impossibilità di comunicare e di trascorrere insieme una serata che negli anni scorsi si era abituati a trascorrere vicini”.

Il Ministro Paola Pisano ha poi concluso: “mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese”.

La risposta delle compagnie telefoniche

Si tratta di un appello a cui le compagnie telefoniche hanno risposto positivamente come Vodafone che nel suo comunicato ha dichiarato: “Siamo felici di aderire all’invito del ministro per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano rivolto agli operatori di telecomunicazioni. Vodafone offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre”.

Anche Tim e WindTre hanno risposto all’appello del Ministro Pisano regalando giga gratis agli utenti. Per ciò che riguarda WindTre nello specifico potrebbero essere offerti giga gratis il giorno di Natale a partire dalla mezzanotte del 24, anche se non sarebbero stati divulgate ulteriori informazioni. Tim invece offrirà come Vodafone giga gratis dalle 18 della vigilia di Natale e per tutto il 25.