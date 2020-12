Come crescere con i corsi di comunicazione e creatività

Sono tantissimi i corsi di comunicazione e creatività sulla piattaforma FEDU per approfondire il proprio livello di conoscenza e di preparazione specifica.

La società si è sempre evoluta, e le persone si sono adeguate, come naturale conseguenza, ai nuovi contesti all’interno dei quali si trovano di volta in volta immerse. In particolare in questo periodo storico, i cambiamenti sono talmente repentini da rendere necessario un costante livello di aggiornamento al fine di rimanere sempre al passo coi tempi, e non essere tagliati fuori perché le nostre capacità non sono più adatte al mercato in cui ci muoviamo.

Come rimanere sempre aggiornati

Il vero segreto per rimanere costantemente aggiornati è quello di studiare, cercare di conoscere quanto più possibile e non lasciare che il tempo e l’evoluzione siano più veloci di noi. In questa ottica è nato FEDU, ovvero Feltrinelli Education: si tratta di una piattaforma per il Lifelong Learning messa a disposizione dalla nota casa editrice italiana, sulla quale poter imparare un nuovo mestiere, oppure semplicemente approfondire alcuni aspetti del proprio lavoro attuale, ma anche una occasione imperdibile per aumentare le proprie competenze personali e le proprie possibilità di inserimento nel mercato del lavoro.

Un mondo in perenne connessione

Il mondo viaggia così veloce in particolar modo dall’inserimento nel nostro quotidiano di due elementi che hanno stravolto le nostre esistenze e sono entrati prepotentemente nelle nostre vite private e nelle attività professionali di qualsiasi genere: si tratta della tecnologia mobile e della possibilità, grazie a strumenti quali gli smartphone e i tablet, di essere perennemente connessi, sia per motivi lavorativi che per svago. Questa profonda innovazione ha portato allo sviluppo di tutti i settori, ma alcuni in particolare hanno ricevuto un notevole impulso, creando delle nuove realtà figlie proprio del costante contatto fra le persone.

La comunicazione e la creatività

I settori che più stanno traendo una importante spinta propulsiva da queste nuove modalità di relazione sociale sono sicuramente quelli della comunicazione e della creatività, intese nel senso più ampio dei termini. Innanzitutto va detto che tutti comunichiamo, in una infinita serie di forme e modalità diverse, di cui è praticamente impossibile fare un elenco esaustivo: anche il silenzio è una forma di comunicazione. E, per comunicare, inevitabilmente mettiamo in moto dei processi creativi che trasformano un pensiero in una forma espressiva. E, a maggior ragione nella società iperconnessa in cui viviamo, tutti abbiamo un numero di contatti cresciuto in modo esponenziale, anche semplicemente paragonandolo a quelli che si potevano avere uno o due decenni fa.

Le tipologie di corsi

Esiste la scrittura, che può essere comica o drammatica, leggera o emozionale, che può essere poesia o giornalismo. Ed esiste poi l’arte oratoria, che va sviluppata implementando le proprie capacità relative al public speaking. C’è poi il mondo della fotografia, in grado di tradurre parole ed emozioni in immagini che spesso hanno un impatto ancor più forte di migliaia di vocaboli. Sono tantissime le proposte di corsi presenti sulla piattaforma FEDU, e i settori in cui approfondire il proprio livello di conoscenza e di preparazione specifica.

Se sei un creativo, appassionato di comunicazione in qualsiasi forma, e vuoi che questa passione possa diventare un lavoro, scopri tutte le possibilità che ti offre il nuovo mondo dei corsi online.