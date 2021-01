Bonus mobilità 2021, nuove date per chiedere i rimborsi

I cittadini italiani hanno una nuova possibilità di accedere al bonus mobilità e di richiedere il rimborso per l’acquisto di bici e monopattini.

Il bonus mobilità è stato arricchito di una nuova finestra temporale nel 2021, durante la quale i cittadini italiani che non hanno potuto beneficiare precedentemente dell’iniziativa potranno richiedere il rimborso delle cifre spese per acquistare biciclette o monopattini.

Bonus mobilità, le date nel 2021

Gli italiani potranno nuovamente richiedere il bonus mobilità nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 15 febbraio 2021, rispetto agli acquisti di monopattini e biciclette effettuati tra il 4 maggio e il 2 novembre 2020.

La riattivazione del bonus è stata resa possibile in seguito all’avvenuta contabilizzazione dei fondi necessari per coprire tutte le richieste di rimborso, le cui cifre sono state elaborate tenendo conto dei dati comunicati dal Ministero dell’Ambiente.

Il bonus mobilità può raggiungere una cifra massima di 500 euro e si prefigge di rimborsare il 60% della cifra spesa per acquistare prodotti destinati alla viabilità con propulsione elettrica come monopattini, segway, hoverboard, bici a pedalata assistita o biciclette e per il ricorso a servizi di mobilità condivisa a uso individuale.

Come fare la richiesta

Tutti i cittadini italiani che non hanno già richiesto il bonus potranno fare domanda nel periodo indicato.

L’istanza può essere inviata anche senza preregistrazione ma, affinché la procedura vada a buon fine, ogni richiedente deve essere munito di fattura o scontrino che riporti i dati del bene comprato. La procedura viene svolta sul sito internet www.buonomobilita.it, al quale è possibile accedere tramite Spid.

Sinora sono state accolte oltre 119mila preregistrazioni e, nei prossimi giorni, ogni utente riceverà un’e-mail attraverso la quale verrà invitato ad accedere al portale per completare il proprio profilo, inserendo la documentazione necessaria. Gli utenti, poi, avranno la possibilità di modificare i dati inseriti e di aggiungere, modificare o eliminare fatture e scontrini fino al 15 febbraio 2021.