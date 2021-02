La pandemia non ferma il terzo settore. A pochi giorni dall’apertura delle iscrizioni per la nuova edizione del Nonprofit Day, l’evento previsto per il 2 marzo 2021 ha già registrato oltre 2500 richieste di partecipazione. L’obiettivo è ambizioso: porre le basi per un nuovo modo di pensare il nonprofit nel mondo post Covid e fare da apripista per il 14esimo Festival del Fundrasing.

Nonprofit Day 2021, il programma

Di seguito il programma degli interventi previsti:

Ore 14.00: presentazione della 14esima edizione del Festival del Fundraising da parte di Valerio Melandri , direttore del Master in Fundraising di Forlì, e Stefano Malfatti , presidente dell’Associazione Festival del Fundraising

Ore 15.00: relazione di Dan Pallotta: "Perché l'idea che avete del nonprofit è completamente sbagliata"

Ore 16.00: controrelazione di Stefano Zamagni: "Perché l'idea che ha Dan Pallotta del nonprofit è pericolosa"

: “Perché l’idea che ha Dan Pallotta del nonprofit è pericolosa” Ore 17.00: Question time guidato da quattro professionisti del terzo settore.

“Mi aspettavo questa partecipazione” ha ammesso il professor Melandri, anche grazie al “confronto tra Dan Pallotta, una figura importante nel mondo nonprofit, famoso per il suo TED con più di 8 milioni di visualizzazione su YouTube, e Stefano Zamagni, l’inventore delle Onlus, Presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali“. Non solo un confronto tra persone, ma tra “due modi di vedere il terzo settore. Da una parte quello americano di Pallotta, business-oriented, dall’altra quella di Zamagni, con una visione che si rifà all’umanesimo rinascimentale italiano“.

Un dibattito in grado di influenzare “il pensiero dei consigli d’amministrazione, perché sia i fundraiser che gli altri operatori del terzo settore sono già consapevoli che è necessario investire uno per poter erogare quattro“.

Senza nulla togliere, però, all’importanza del Question time, che permetterà ai migliaia di partecipanti all’evento di diventare protagonisti e di intervenire nella live-chat in un dibattito guidato da quattro professionisti del nonprofit: Giancarla Pancione (Direttore Marketing e Fundraising di Save the Children), Niccolò Contucci (Direttore Generale di AIRC), Alessandro Betti (Direttore Raccolta Fondi Fondazione Telethon) ed Elisabetta Soglio (giornalista e responsabile dell’inserto Buone Notizie del Corriere della Sera).

Come iscriversi

