Cashback Italia annullato nel 2022? Si fa strada l'ipotesi di una sospensione del bonus per gli acquisti tramite moneta elettronica.

Cashback Italia, annullato a fine 2021? Il nuovo Recovery Plan prevede risorse dimezzate per il bonus acquisti tramite moneta elettronica, misura fortemente voluta dall’ex premier Giuseppe Conte. L’ipotesi è quella di uno stop a inizio 2022.

Cashback Italia annullato?

Secondo le stime dei tecnici del Mef, in base all’andamento dello strumento cashback in Italia, per pagare i rimborsi ordinari possono bastare circa 2 miliardi di euro nel 2021. A questa cifra va sommata una spesa di 300 milioni di euro per l’erogazione del super cashback, bonus riservato a chi avrà effettuato più acquisti tramite carte e app di pagamento.

Il congelamento del bonus cashback a fine 2021 consentirebbe dunque un grosso risparmio, ma i Cinque Stelle non ci stanno e ne auspicano la scadenza a giugno 2022, come indicata da Giuseppe Conte.

Favorevole allo stop prematuro anche l’Europa, che non vede di buon occhio l’iniziativa con la Bce che aveva espresso perplessità in merito alla sua efficacia. Inoltre le risorse in arrivo da Bruxelles per il cashback, ovvero 209 miliardi di euro, verranno prese in prestito e quindi andranno necessariamente restituite.

Anomalie per il super cashback

Qualche problema anche per il super cashback, premio da 1.500 euro per i primi 100mila italiani che effettueranno più pagamenti digitali nell’arco di un semestre.

In questo caso, diversi utenti hanno frazionato i pagamenti al rifornimento di benzina, per scalare più rapidamente la classifica: il disguido non è ancora stato risolto e la società di Palazzo Chigi che gestisce il sistema cashback sta indagando sulle transazioni anomale.