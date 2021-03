Arriva la prima estrazione della lotteria degli scontrini. Ecco come sapere se è stato estratto il proprio scontrino e gli eventuali casi di nullità

Giovedì 11 marzo 2021 è prevista la prima estrazione mensile della Lotteria degli scontrini. E fioccano dubbi e domande, prima tra le quali come sapere se si è uno dei fortunati vincitori.

La prima estrazione della Lotteria degli scontrini

Per ottenere la risposta è bene rivolgersi alla fonte ufficiale ossia il sito ufficiale della lotteria che alla pagina delle Faq risponde a tutti i dubbi che possano sorgere riguardo l’estrazione dei scontrini vincenti.

Innanzitutto occorre premettere che il calendario delle estrazioni sarà visibile nell’area pubblica del PORTALE LOTTERIA e sul sito dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli (www.adm.gov.it). La prima estrazione è l’11 marzo 2021.

Come faccio a sapere se ho vinto?

Detto questo, alla domanda “Come faccio a sapere se ho vinto?” nella sezione Faq appare la seguente risposta:

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli invia sempre ai vincitori una raccomandata AR o una PEC. Nella home page dell’area pubblica del PORTALE LOTTERIA al termine di ogni estrazione potrai visualizzare lo scontrino cui corrisponde il biglietto estratto per ogni premio in palio. Se ti sei registrato all’area riservata del PORTALE accedendo alla tua area riservata troverai, in caso di vincita, un messaggio che rimarrà visibile fino al momento di ritiro del premio o fino al termine dei 90 giorni utili per reclamarlo.

Ci sono quindi più vie per conoscere se si è in possesso del biglietto estratto.

Quando è nulla un’estrazione?

Attenzione però, se il biglietto estratto è associato a un corrispettivo reso o annullato, l’estrazione di tale biglietto è ritenuta nulla e viene ripetuta.

Un altro caso in cui la singola estrazione è nulla avviene quando il biglietto virtuale estratto è associato a uno scontrino già vincente nel corso della medesima tornata estrazionale. Ogni scontrino può risultare vincente a una sola estrazione settimanale, a una sola estrazione mensile e a una sola estrazione annuale della lotteria.

Nel caso in cui venga estratto un biglietto virtuale associato ad uno scontrino che risulti già vincente nella stessa tornata estrazionale, la singola estrazione è ritenuta nulla e viene ripetuta. Anche se ogni scontrino produrrà molti biglietti, non ti potrà dare più di un premio settimanale e più di un premio mensile.

L’estrazione inoltre è nulla se il biglietto virtuale è riferito a un codice lotteria di una persona fisica non residente in Italia alla data di acquisto dei beni o dei servizi oppure a un codice lotteria per cui l’acquirente abbia esercitato il diritto di opposizione al trattamento dei dati o di cancellazione degli stessi.