L'Agenzia delle Dogane e Monopoli ha estratto oggi i primi dieci vincitori della Lotteria degli scontrini. A loro un premio da 100mila euro ciascuno.

Nella giornata dell’11 marzo l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha estratto i primi dieci vincitori della Lotteria degli scontrini, che riceveranno ciascuno un premio di 100mila euro. Con questa prima estrazione mensile sono inoltre stati nominati dieci esercenti per scontrini trasmessi e registrati al Sistema lotteria dal 1 al 28 febbraio, che riceveranno un premio da 20mila euro ciascuno.

Lotteria degli scontrini, i primi vincitori

I dieci codici vincenti del premio sono stati pubblicati sul profilo Twitter dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, mentre i vincitori sono stati contattati tramite PEC e potranno riscuotere il premio previsto per loro entro 90 giorni dall’annuncio.

Quella di marzo è la prima estrazione mensile della lotteria, alla quale da giugno si aggiungeranno anche le estrazioni settimanali con 15 premi da 25mila euro ciascuno per gli acquirenti e 15 premi da 5mila euro ciascuno per gli esercenti,

Non mancano tuttavia le critiche all’iniziativa, accusata da più parti di essere un flop. Confersercenti ha ad esempio affermato che l’effetto Lotteria degli scontrini c’è stato soltanto durante la fase iniziale, per poi scemare gradualmente con l’avvento delle nuove restrizioni anti Covid che hanno disincentivato la popolazione a uscire di casa e fare acquisti nei negozi: “Solo il 6% circa dei clienti, in media, chiede di partecipare”.

L’associazione ha poi aggiunto tra le cause dello scarso successo dell’iniziativa anche la limitata possibilità di essere estratti: “Una probabilità su 53 milioni. Un biglietto di una qualsiasi lotteria ‘normale’, che di solito offre una possibilità su 10/11 milioni, è un migliore investimento”.