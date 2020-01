Mercurius è una startup che sfrutta gli strumenti della matematica per calcolare le probabilità di guadagnare con le scommesse sportive.

Mercurius è una startup nata nel 2015 da un gruppo di matematici che sfruttano le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel campo delle scommesse sportive. Fabrizio Machella, CEO di Mercurius, spiega in un’intervista a Notizie.it come è nata, come funziona e come si evolverà la startup.

“Quello che facciamo con Mercurius – racconta Fabrizio Machella – è gestire il rischio e classificarlo nel senso di offrire degli strumenti a giocatori e asset manager per poter poi prendere delle decisioni informate, e quindi togliere al mondo del gioco e delle scommesse il grado di incertezza e portarlo a diventare qualcosa di gestibile”

Si tratta di applicare gli strumenti che offrono la matematica e l’intelligenza artificiale ai campi con maggiore incertezza, come quello delle scommesse sportive, per calcolare in maniera esatta le probabilità di vincita, e quindi di maggior profitto.

“Mercurius evidenzia i rischi e in questo modo fa sì che suggerisca le situazioni più vantaggiose per il giocatore rispetto al mercato”, continua Fabrizio Machella nell’intervista.

Mercurius crea un algoritmo incrociando migliaia di dati su statistiche di giocatori, gol e strategie in campo e, infine, calcola la quota più vantaggiosa per la scommessa.

Il servizio al momento è disponibile solo nel Regno Unito, ma l’idea di Mercurius è quella di portare la startup anche in Italia e poi farlo scalare a un B2B (cioè uno scambio commerciale di servizi tra aziende) da offrire agli asset manager.

Le trattative sono già in corso.