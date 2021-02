Luca La Mesa corsi: guida a Carriere.it

Luca La Mesa, esperto in strategie di Social Media Marketing e docente universitario, con Carriere.it si propone una svolta. Vediamo di cosa si tratta.

Luca La Mesa, specializzato in strategie avanzate di Social Media Marketing e docente universitario, sia in Italia che all’estero, di Marketing & Social Media, con la collega Giulia Lapertosa, ha dato vita ad un progetto ambizioso, Carriere.it, allo scopo di favorire la formazione e l’aggiornamento delle competenze alla Next Generation, agli occupati e ai disoccupati, puntando sulla qualità dei contenuti e la formazione a distanza, tenendo conto della capacità di spesa e i diversi ceti sociali a cui il progetto si rivolge. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come accedere ai corsi e ai video corsi che Carriere.it propone e quali sono gli obiettivi predominanti che il progetto si propone.

Luca La Mesa

Attualmente presidente di Procter & Gamble Alumni Italia, premiato dalla stessa associazione tra gli studenti più meritevoli al di sotto dei 40 anni, a livello mondiale, Luca La Mesa è specializzato in strategie avanzate di Social Media Marketing, messe al servizio di clienti importanti, tra cui:

AS Roma

Francesco Totti #MioCapitano

Francesca Piccinini #ConLeAzzurre (una delle campagne Twitter più virali, in Italia, nell’ottobre del 2014)

Campionato Mondiale Superbike SBK

Pirelli

Fendi

Bulgari

Versace

Enrico Brignano

Fiorello

Olimpiadi Rio De Janeiro 2016

Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018

Federazione Italiana Pallavolo

Internazionali BNL d’Italia

Cornetto Algida

Dove

Winner Taco

Mediaset

La7

Docente universitario, sia in Italia che all’estero, di Marketing e Social Media, di recente, insieme alla compagna Giulia Lapertosa, Luca La Mesa ha fondato una piattaforma, Carriere.it, per la formazione e l’aggiornamento delle competenze, con particolare riferimento ai lavoratori, i soggetti a rischio di perdere il lavoro e i disoccupati, allo scopo rendere “appetibile” il lavoratore per l’azienda che lo ha assunto e abbassare il tasso di disoccupazione, soprattutto in relazione a quei settori che, in Italia, sono destinati a crescere repentinamente. Nel paragrafo che segue, approfondiamo meglio il concetto e l’idea alla base di Carriere.it.

Luca La Mesa: i corsi

In Italia la risoluzione e la gestione dei problemi legati all’occupazione nei suoi vari livelli e alla disoccupazione è lenta anche a causa degli ostacoli che si incontrano lungo il percorso e alla complessità degli stessi dato che, evidentemente, possono essere affrontati solo se si mantiene un approccio ampio e variegato. Questo concetto è alla base delle idee che accomunano Luca La Mesa e Giulia Lapertosa, persone di notevole prestigio nel campo del web marketing e del digital. Con la fondazione di Carriere.it, un progetto importante che si pone un obiettivo sociale, quello di unire accessibilità e qualità dei contenuti nel mondo della formazione, in modo tale da mantenere aggiornate le persone sulle competenze da sfruttare nel loro lavoro, pur rispettando il tempo libero e la capacità di spesa.

L’obiettivo è quello di proporre una serie di corsi professionali di alti livello sul marketing e sul digital a 360° con un costo di abbonamento annuale irrisorio di soli 50€.

Per chi volesse maggiori informazioni, può visitare il sito ufficiale cliccando qui o sulla seguente immagine

Il mondo del lavoro, indipendentemente dal settore, seppur a livelli differenti, è in continua e rapida evoluzione. Secondo le statistiche più recenti, riportate dal World Economic Forum, nel giro di cinque anni, un dipendente su due rischia il posto di lavoro per il mancato aggiornamento delle competenze. E’ evidente che uno scenario simile provoca un problema di occupazione che, inevitabilmente, è destinato a generare un problema di disoccupazione e, di conseguenza, un problema sociale ampio e drammatico.

Sebbene il problema della disoccupazione, soprattutto giovanile, sia noto, al giorno d’oggi, si fa ancora fatica a capire il problema dell’occupazione, destinato a scemare anno dopo anno e legato a quelle competenze a cui si faceva riferimento ai paragrafi precedenti. “Occupabilità” e “appetibilità” sono due concetti strettamente connessi, imprescindibili tra di loro, poiché maggiori sono le competenze che un individuo ha nel suo lavoro e maggiormente appetibile quel dipendente diventerà per l’azienda che lo ha assunto o che vorrebbe assumerlo.

Carriere.it, dunque, nasce con lo scopo di aiutare l’individuo a restare competente e competitivo, nel suo settore di lavoro, tenendo conto della sua capacità di spesa e del suo tempo libero, con particolare riferimento ai dieci settori lavorativi, che più di altri stanno crescendo in Italia:

Al e Machine Learning Specialist

Internet Of Things Specialist

Data Analyst e Scientist

Digital Trasformation Specialist

Assembly e Factory Workers

Project Managers

Process Automation Specialist

General e Operations Manager

Big Data Specialist

Application Engineer

Carriere.it si preoccupa di formare e aggiornare con particolare riferimento ai lavoratori, ai disoccupati o a studenti. Al momento sono disponibili sul sito più di 60 ore di corsi. Per chi fosse interessato può visitare il sito ufficiale cliccando qui.

Con una quota minima di iscrizione, pari a 50,00 €, ogni lavoratore e ogni aspirante tale, grazie a Carriere.it ha la possibilità di accedere ad una formazione digitale e a distanza a 360° e a tutti i corsi seguenti, senza rinunciare alla qualità dei contenuti, alla competenza e all’opportunità.

Aggiornamento, qualità e accessibilità sono i punti cardine di Carriere.it e questo è il modo con cui si presentano:

Aggiornamento delle competenze , in un mondo che è in continua evoluzione, alle persone di ogni età e ceto sociale

, in un mondo che è in continua evoluzione, alle persone di ogni età e ceto sociale Accessibilità alla formazione , con particolare riferimento e coinvolgimento di tutte quelle persone tagliate fuori per l’elevato costo economico dei corsi di aggiornamento e formazione in generale

, con particolare riferimento e coinvolgimento di tutte quelle persone tagliate fuori per l’elevato costo economico dei corsi di aggiornamento e formazione in generale Qualità di contenuti, digitali e di alto livello, superando i corsi a distanza presenti su Internet, quasi mai di qualità e accessibili a tutti

Carriere.it segue un metodo di insegnamento specifico, basato su corsi e video corsi, tuttavia senza mai perdere di vista tre concetti chiave:

Dare conoscenza e competenza, ispirazione e orientamento

conoscenza e competenza, ispirazione e orientamento Generare nuovi posti di lavoro e un impatto positivo

nuovi posti di lavoro e un impatto positivo Formare puntando su professionisti del settore, attraverso esempi e casi studio pratici

Ogni obiettivo di Carriere.it non perde mai di vista la sostenibilità. Da qui la decisione di piantare un albero ogni 50 iscritti alla piattaforma, con l’obiettivo di diventare la prima piattaforma di formazione Carbone Negative in Italia già dal primo mese della sua attivazione.