Ecosistema Fest, Nonnis (Pcm): Pnrr strumento acceleratore

Roma, 24 set. (askanews) - William Nonnis, analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione per la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è intervenuto ad Ecosistema Fest, presso il Polo della Mobilità di Anagni targato Ecosistema Italia, Big SB S.p...

Roma, 24 set. (askanews) – William Nonnis, analista tecnico operativo per la digitalizzazione e innovazione per la Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è intervenuto ad Ecosistema Fest, presso il Polo della Mobilità di Anagni targato Ecosistema Italia, Big SB S.p.A. e Mobilità, offrendo alcuni spunti pragmatici dettati dal suo ruolo professionale in seno al Governo.

Nonnis ha sottolineato, infatti, che il PNRR è uno strumento acceleratore e non una soluzione per tutte le criticità del Paese e che per essere vincente deve assolutamente essere accompagnato da una visione programmatica coordinata e mai dogmatica come, ad esempio, lo stop ai motori a combustione interna a partire dal 2035. Ecco che, oltre ai 7 miliardi di incentivi per il settore elettrico provenienti dalle Missioni RePower EU, è fondamentale incentivare anche altre soluzioni in un’ottica di neutralità tecnologica affinché la transizione possa essere sostenibile ed efficiente anche da un punto di vista sociale ed economico.