Ed Sheeran accusato di plagio lascia il tribunale di Manhattan

Roma, 4 mag. (askanews) – Le immagini di Ed Sheeran che lascia il tribunale federale di Manhattan. Il cantautore britannico si sta difendendo in un processo per violazione del copyright. È stato accusato di plagio per la sua canzone del 2014 “Thinking Out Loud” che avrebbe copiato il classico soul di Marvin Gaye del 1973 “Let’s Get It On”.

Gli eredi di Ed Townsend, coautore del successo di Gaye, sono i promotori della causa civile e sostengono che i due brani presentino “somiglianze impressionanti ed elementi comuni evidenti”.

Sheeran, fenomeno pop 32enne, ha passato giorni a testimoniare con la chitarra in mano, suonando demo per la corte per dimostrare che la progressione di accordi 1-3-4-5, quella sotto accusa, è un elemento di base della musica pop che non può essere, a suo dire, proprietà di alcuno.