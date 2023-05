Ed Sheeran assolto dall’accusa di plagio a New York: non ha infranto le leg...

La giuria di New York ha assolto il cantante britannico Ed Sheeran per l’accusa di plagio: l’arista non ha violato le leggi sul copyright.