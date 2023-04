Ed Sheeran duetta con il cantante Mike Yung nella metro di N.Y.

Roma, 15 apr. (askanews) – Duetto speciale per Ed Sheeran nella metro di New York: la pop star britannica ha cantato il suo successo “Eyes Closed” con il cantante newyorkese Mike Yung. Yung aveva cominciato la sua carriera proprio nella “subway” della Grande Mela, come artista di strada. Dopo alcuni video virali della sue performance nelle stazioni della metro nel 2017 è arrivato ai quarti di finali di “America’s got Talent” cantando proprio un’altra canzone di Sheeran, “Thinking Out Loud”. E fra i due non poteva non nascere un’amicizia, ora suggellata dal video postato su Instagram da Yung.