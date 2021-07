Ed Sheeran sceglie i Meduza per il remix di “Bad Habits”

Milano, 30 lug. (askanews) – Ed Sheeran ha scelto i Meduza, il gruppo italiano di musica house dal successo internazionale, composto da Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, per il primo remix di “Bad habits”, il nuovo singolo rilasciato lo scorso giugno.

Presentato in anteprima nel dj set sold out della scorsa settimana all’Echostage di Washington DC, nelle immagini, il remix è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali.

Intanto “Paradise”, il singolo dei Meduza con più di 750 milioni di stream all’attivo, è stato certificato pochissimi giorni fa disco d’oro negli Stati Uniti, diventando il terzo singolo consecutivo dei producers, dopo Lose control e Piece of your heart, a raggiungere un così grande traguardo negli Usa.

Un successo riconosciuto anche nella dimensione live che quest’anno li vede dividersi tra nuovo e vecchio continente: dopo il dj set del 10 luglio all’Exit Festival di Novi Sad, in Serbia, prima tappa del tour europeo che vedrà i Meduza protagonisti della calda estate 2021 in Grecia (Cavo Paradiso, Mykonos 8 e 15 agosto), Croazia (Barrakud Festival, Zrce, 12 agosto), Regno Unito (El Row, Londra, 21 e 22 agosto) e Italia (Riobo di Gallipoli, 6 agosto Il Muretto, Lido di Jesolo, 28 agosto), i tre producer sono volati pochi giorni fa oltreoceano, dove lo scorso sabato hanno registrato un altro sold out all Echostage di Washington DC, considerato tra i locali dance più in voga del Nord America.

Venerdì 30 luglio, i Meduza suoneranno negli Hamptons, mentre domani e domenica infuocheranno rispettivamente i dancefloor di Chicago e Las Vegas.