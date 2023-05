Eden Viaggi, nuova campagna di comunicazione tra spot e social

Milano, 5 mag. (askanews) – Un campagna di comunicazione crossmediale per riportare Eden Viaggi al centro della scena del turismo. È questo il progetto che Alpitour World, che ha acquisito il marchio Eden nel 2018, ha presentato a Milano, con l’intento anche di dare “un nuovo registro comunicativo” a tutto il settore del turismo. “È un passo molto importante – ha spiegato ad askanews Pier Ezhaya, direttore generale Tour Operating di Alpitour World – conferma quello che avevamo promesso con la Trevolution, ossia attraverso una diversa architettura di marchi poter anche comunicare i contenuti dei brand. Oggi comunichiamo Eden Viaggi, un brand nel quale crediamo molto, tanto che è previsto come quello che nel piano quinquennale genererà la maggior crescita di ricavi”.

Al centro della campagna il nuovo spot televisivo, firmato dall’agenzia Triplesense Reply e incentrato sulla specificità dell’offerta di Eden Viaggi, ma il gruppo guarda anche ad altre piattaforme. “Chi non comunica – ha aggiunto Tommaso Bertini, Corporate & Tour Operating Chief Marketing Officer di Alpitour World – praticamente non esiste, questo è vero anche in un mercato tradizionalmente più restio a investire in comunicazione, ma soprattutto tra nuovi media, e mi riferisco in particolare ai social, e media meno nuovi come la televisione, oggi esserci e soprattutto essere considerati portando un messaggio attuale e differente, soprattutto alle nuove generazioni, è davvero molto importante”.

Così come importante è anche la cifra investita dal gruppo. “Complessivamente – ha detto Ezhaya – l’investimento in comunicazione dedicato a questa campagna crossmediale si aggira intorno ai 4 milioni di euro, e si somma ad altrettanti investimenti già fatti sul brand Alpitour. Quindi raddoppiamo gli investimenti in comunicazione, perché abbiamo già riconfermato la campagna Alpitour a febbraio-marzo e ora a maggio andiamo in comunicazione con Eden”.

“Abbiamo delle ambizioni molto importanti – ha concluso Bertini –

ci aspettiamo di andare a raddoppiare i volumi che facciamo attualmente nel giro di poco meno di cinque anni”. Altre novità della campagna di comunicazione riguardano l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, ma anche la partnership triennale con Radio Deejay, sempre con l’obiettivo di fare crescere la consapevolezza e la considerazione dei viaggiatori.