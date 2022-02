Edificio in fiamme a Barcellona: le persone si gettano dalle finestre per salvarsi

Terrore a Barcellona: un incendio è improvvisamente divampato di un edificio, costringendo alcune persone a saltare dalle finestre per mettersi in salvo.

Un devastante incendio è scoppiato in un edificio situato nel cuore di Barcellona, costringendo alcune persone a saltare dalle finestre del palazzo per riuscire a sfuggire al fuoco.

Secondo quanto riferito dalla polizia, pare che il drammatico evento abbia causato la morte di una persona e otto feriti.

La tragica circostanza è stata immortalata in alcuni video diffusi sui social media e rapidamente divenuti virali. In particolare, le clip mostrano le persone intrappolate all’interno della struttura che saltano dalle finestre per mettersi in salvo. Per consentire ai soggetti che si trovavano all’interno dell’edificio di saltare in sicurezza, i presenti hanno ammassato dei materassi al di sotto delle finestre.

VÍDEO: Grave incendio en el hotel Coronado de Barcelona (Poble-sec). Hay al menos dos heridos que han saltado des del cuarto piso. Han sido los vecinos, con ayuda de colchones, los que han amortiguado el golpe según cuentan dos testigos y se aprecia en este vídeo.@BCNmetropoli pic.twitter.com/B4sYGjy0E4

— Guillem Andrés (@Guillem_Andres) February 12, 2022

Incendio a Barcellona: un morto e otto feriti

A quanto si apprende, una persona è rimasta gravemente ferita a seguito del rogo ed è stata trasportata in ospedale in condizioni critiche ma è morta poco dopo il suo arrivo in ospedale: la notizia è stata diramata dalla polizia che, tuttavia, non ha rivelato le cause del decesso.

Altri quattro feriti sono stati trasferiti in ospedale con ferite meno gravi mentre altre quattro persone sono state soccorse direttamente sul posto.

La polizia catalana sta indagando sulle cause dell’incendio.