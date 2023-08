Edilizia, arriva il consulente per privati e impreseitolo

Roma, 28 ago. (askanews) – Arriva il consulente edile, un professionista per aiutare privati e imprese del settore. L’idea è di un imprenditore siciliano che, da oltre 30 anni, lavora in questo campo. Si chiama Salvo Belfiore e la sua storia è degna di una sceneggiatura cinematografica:

“Ho iniziato a 13 anni -racconta- seguendo le orme di mio padre.

Finita la scuola, non andavo in vacanza ma seguivo nei cantieri mio padre che era un piccolo imprenditore nel settore delle costruzioni. All’epoca per me era poco più di un gioco, non sapevo che sarebbe diventato un lavoro. Dopo la parentesi nell’azienda di famiglia, inizio poi a lavorare nel mondo delle rappresentanze edili come tecnico commerciale. Uno dei primi mandati si occupava di isolamento a cappotto, non esisteva ancora il termine efficientamento energetico. L’azienda è poi crescita e adesso ho un bagaglio di conoscenze che voglio mettere al servizio di tutti per affrontare questo mercato. I rapporti con molte figure tecniche mi hanno permesso di acquisire competenze per poter rispondere professionalmente alle richieste di consulenza di chi opera nel settore”.

Da Bema, la prima società, alla più straordinaria operazione di fusione aziendale mai vista in Sicilia, Cubex. Così Salvo Belfiore, il ragazzino che, con occhi curiosi, che lavorava nel cantiere del papà, si è trasformato in un imprenditore affermato e ha introdotto sul mercato una nuova figura professionale, quella del consulente edile per privati e per aziende edili di tutti i generi imprese e distributori. Ma le sfide non finiscono qua:

“Ho un sogno nel cassetto – conclude Belfiore -. Quello di poter sviluppare questa nuova figura professionale. Ho fatto già il docente in vita mia, ma ora vorrei mettere a disposizione la mia esperienza per insegnare alle nuove generazioni questo mestiere. Sarebbe per me una grande soddisfazione che definirei soprattutto umana”.