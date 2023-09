Edilizia: Braga, 'solita ricetta destra, più condoni per tutti'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - “Non si fa cassa con i condoni. Non c’è abuso su cui si possa chiudere un occhio. Perché ogni illecito è offesa al territorio, oltraggio al bene comune e danno alla comunità intera. Il governo non ha risorse economiche per mantenere...

Roma, 24 set. (Adnkronos) – “Non si fa cassa con i condoni. Non c’è abuso su cui si possa chiudere un occhio. Perché ogni illecito è offesa al territorio, oltraggio al bene comune e danno alla comunità intera. Il governo non ha risorse economiche per mantenere le promesse elettorali su pensioni e accise. Ma la Lega non si lascia sfuggire la promessa facile quanto dannosa: più condoni per tutti. È la solita ricetta della destra, ci opporremo con forza in tutte le sedi”. Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera.