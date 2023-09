Edilizia: Costa (M5S), 'assurdo taglio controlli Pomigliano su autocertificazioni'

Roma, 27 set. - (Adnkronos) - "Apprendo che con determina 1508 del 12 settembre 2023 il comune di Pomigliano ha deciso di ridurre dal 20 al 5% i controlli sulle pratiche edilizie in autocertificazione, eliminando l'obbligo di fare almeno 5 controlli in 30 giorni. È una decisione per...

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – "Apprendo che con determina 1508 del 12 settembre 2023 il comune di Pomigliano ha deciso di ridurre dal 20 al 5% i controlli sulle pratiche edilizie in autocertificazione, eliminando l'obbligo di fare almeno 5 controlli in 30 giorni. È una decisione pericolosa e in controtendenza rispetto a quanto invece si auspica a livello nazionale. Si determina un far west in una città cementificata. Poi quando ci sono le disgrazie si piange, invece bisogna fare prevenzione e controlli. L'amministrazione ci ripensi". Così il vicepresidente della Camera Sergio Costa (M5S).