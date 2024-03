Edilizia, De Priamo (FdI): serve piano per edilizia pubblica

Roma, 20 mar. (askanews) - "A livello europeo c'è una interpretazione della transizione energetica e ambientale che a volte è un pò troppo ideologica e un pò meno pratica. Ci siamo impegnati in questi mesi sia per migliorare le leggi a cui sta lavorando l'UE ma anche per modificare le leggi vige...

Roma, 20 mar. (askanews) – “A livello europeo c’è una interpretazione della transizione energetica e ambientale che a volte è un pò troppo ideologica e un pò meno pratica. Ci siamo impegnati in questi mesi sia per migliorare le leggi a cui sta lavorando l’UE ma anche per modificare le leggi vigenti in Italia tipo il superbonus. Dobbiamo ragionare seguendo un percorso che preveda incentivi per agevolare la rigenerazione urbana che non sia però solo a carico della spesa pubblica ma compartecipato da privati e aziende. Su questo aspetto è importante il supporto dell’Unione Europa che deve sostenere economicamente gli stati membri”, ha dichiarato il Sen. Andrea De Priamo, Commissione Ambiente, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“Credo servirà assolutamente un piano dell’edilizia pubblica che dovrà prevedere il tema della rigenerazione urbana. In particolare, servirà una normativa che metta ordine e dia uniformità anche al tema dei vincoli mettendo insieme le specificità del nostro territorio senza però bloccare importanti processi di rigenerazione”, ha concluso De Priamo.