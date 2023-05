Edilizia, Delle Piane (Ance): "Da Superbonus effetti pessimi"

Riva del Garda (Tn), 10 mag. (Adnkronos) – “Il Superbonus ha provato a rispondere a una situazione emergenziale e andava fatto, ma ha creato grande confusione e il riscontro che abbiamo visto tra le persone è stato terribile: il messaggio era “se potete entrare nelle pieghe del sistema lo fate immediatamente”. Così il presidente di Ance Filippo Delle Piane ha commentato gli effetti del superbonus 110% nella sessione finale della nona edizione di REbuild, il meeting sul futuro dell’edilizia che si è tenuto a Riva del Garda.

“Quello che oggi è chiaro — ha concluso Delle Piane — è che gli incentivi vanno gestiti bene o la gente non li tollera più, mi piacerebbe che tutti avessimo più onestà intellettuale, perché certe cose non si possono fare in tempi così brevi, per poi finire a mettere la polvere sotto il tappeto e dire ‘male che vada pagheremo le sanzioni’ ”.