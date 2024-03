Edilizia, Mazzetti (FI): serve nuovo codice unico

Roma, 20 mar. (askanews) – “Il tema delle case green è in discussione in Europa da quasi un anno, un tempo durante il quale abbiamo fatto diverse modifiche alla proposta di testo iniziale, stando attenti alle peculiarità del nostro paese. In Italia ci sono tante proposte di legge presentate. C’è troppa confusione sia politica si amministrativa su questo tema. Per questo servirebbe adottare un nuovo codice unico dell’edilizia perché la legge vigente del 2001 è troppo vecchia e c’è un caos normativo che ormai non ci possiamo più permettere. Nel codice dovremmo mettere in chiaro i rapporti tra stato e regioni e unificare i titoli edilizi che oggi cambiano da regione a regione. Di questo processo deve assolutamente far parte la rigenerazione urbana che deve essere inserita in un contesto che contempli anche la rigenerazione socioeconomica, perché le condizioni delle nostre città sono cambiate, soprattutto post pandemia. Per questo credo serva anche un nuovo piano città, che sistemi tutti gli aspetti urbanistici ed edilizi”, ha dichiarato l’On. Erica Mazzetti, Commissione Ambiente, durante la puntata odierna di Largo Chigi, il talk di The Watcher Post.

“È importante dire che tutte queste cose si possono fare se ci sono i fondi e troppo spesso l’Europa impone cambiamenti senza stanziare soldi necessari a raggiungere questi obiettivi. Così non può funzionare, non è giusto che sia solo il privato a pagare questa rivoluzione. Anche perché c’è solo attenzione all’aspetto ambientale senza pensare all’aspetto strutturale degli edifici”, ha concluso Mazzetti.