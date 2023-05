Edilizia, Miorin (Edera): "Con l’off-site costruzioni più veloci, più sicure e sostenibili"

Riva del Garda, 10 mag. (Adnkronos) - Si è parlato anche di edilizia off-site a REbuild, il meeting internazionale sul futuro delle costruzione in corso a Riva del Garda. L’off-site consiste nel realizzare in fabbrica i progetti e i singoli elementi di un edificio, e poi portarli in can...

Riva del Garda, 10 mag. (Adnkronos) – Si è parlato anche di edilizia off-site a REbuild, il meeting internazionale sul futuro delle costruzione in corso a Riva del Garda. L’off-site consiste nel realizzare in fabbrica i progetti e i singoli elementi di un edificio, e poi portarli in cantiere per assemblarli sul posto. Molte delle macchine per l’edilizia off-site sono prodotte in Italia, anche se nello sviluppo e nella diffusione dei progetti il nostro Paese è indietro rispetto ad esempio ai Paesi Bassi o agli Stati Uniti.

“Nell’ultimo anno nel settore edilizio abbiamo visto un forte aumento dei costi, la diminuzione della manodopera disponibile e al contempo una montagna di lavoro di fare — spiega Thomas Miorin, CEO di Edera, centro di innovazione per l'edilizia sostenibile — lavoro che aumenterà appena la Direttiva europea “Casa Green” sarà attiva in Italia, con nuovi volumi da riqualificare, ecco che dunque servono strumenti produttivi più sicuri, veloci, e in grado di fornire abitazioni più economiche e poco invasive per l’ambiente e a basso impatto sociale: l’off-site risponde bene a queste esigenze”.