Edilizia: Mirabelli (Pd), 'governo non aiuta chi ha più bisogno di casa'

Roma, 27 set. (Adnkronos) – "Il primo obbiettivo di un governo serio parlando di casa dovrebbe essere quello di aiutare i più deboli, chi la casa non ce l’ha e chi non riesce a pagarla. Invece, dopo aver azzerato il Fondo sostegno affitti e senza aver proposto nulla per realizzare alloggi di edilizia sociale, il ministro Salvini oggi lancia il ‘piano casa per la borghesia’. Un’altra trovata elettorale che non significa nulla ma che dimostra, ancora una volta, che per questo governo chi ha più bisogno non va aiutato neanche per garantire un diritto fondamentale come quello alla casa". Lo scrive il senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Partito democratico.