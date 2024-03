Edilizia, Nuccetelli (Cam Group): necessari incentivi

Roma, 20 mar. (askanews) - "Oggi parlare di rigenerazione urbana significa meno consumo di suolo e più recupero dell'esistente. Le città metropolitane, Roma in primis, sono cresciute molto negli anni Cinquanta e Sessanta, sarebbe opportuno fare qualcosa per recuperare quel patrimonio, in assoluto ...

Roma, 20 mar. (askanews) – “Oggi parlare di rigenerazione urbana significa meno consumo di suolo e più recupero dell’esistente. Le città metropolitane, Roma in primis, sono cresciute molto negli anni Cinquanta e Sessanta, sarebbe opportuno fare qualcosa per recuperare quel patrimonio, in assoluto il più critico”, lo ha detto questa mattina Maurizio Nuccetelli (Cam Group), intervenuto a Largo Chigi, il format di The Watcher Post. “Lo Stato ha un patrimonio immobiliare fatiscente, servirebbe un piano per intervenire alla rigenerazione dell’edilizia residenziale pubblica. Ad oggi ci sono 8 proposte di legge depositate in Parlamento, ma nessuna di queste è stata sviluppata. Gli incentivi sono necessari, attualmente sono rimasti effettivi dei bonus molto poco impattanti. Per il futuro sarebbe strategico che la politica preveda un sistema imponente di supporto all’edilizia tramite lo strumento dei bonus, reintroducendo lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma con regole più precise e soprattutto controlli più rigidi”.