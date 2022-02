Edilizia: open day Esem-Cpt, almeno 300 le opportunità di lavoro a Milano (2)

(Adnkronos) – Katiuscia Calabretta, segretaria di Fillea Cgil Milano ritiene che "l’espansione deve essere una grande occasione di qualificazione del settore. Le opportunità occupazionali, che già da qualche tempo interessano l’edilizia e che continueranno nei prossimi anni, vedranno il nostro massimo impegno nel mettere in atto tutte le strategie possibili per garantire un lavoro sicuro, stabile, tutelato e di qualità".

Per Luca Botta, vice presidente di Assimpredil Ance, "Entrare oggi nel nostro settore vuol dire entrare in un sistema che offre certezza, prospettive di crescita, opportunità per il futuro. Le imprese stanno cambiando e lo faranno anche attraverso i giovani e le nuove risorse che entreranno nelle aziende. Chiediamo ai giovani, ai disoccupati di giocare con noi le sfide dei prossimi anni".

Lavorare in una azienda che applica il contratto dell’edilizia "non vuol dire solo un sistema retributivo certo ma anche un articolato welfare garantito dalla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza – afferma Alem Gracic, segretario Filca Cisl Milano -.

Non tutti sanno che questo contratto ha garanzie importanti come la mutualizzazione della 13esima mensilità e delle ferie in cassa edile, formazione gratuita, una assistenza sanitaria integrativa, contributi per i figli dall’asilo nido alle borse di studio, una pensione integrativa e la possibilità di usare le strutture marine per le vacanze estive".

Enrico Vizza, segretario di Feneaul Uil, sostiene che "l’edilizia è un settore in cui giovani faranno la differenza, tra formazione, innovazione tecnologia e valorizzazione delle nostre città.

Abbiamo avviato iniziative importanti in tal senso, come il progetto l’Edilizia vive Giovane voluto da FormedilLombardia". "L’innovazione attraversa la progettazione e l’esecuzione, la gestione del cantiere e il post vendita: un cambiamento veloce che richiede nuove figure e competenze – conclude Luca Cazzaniga, presidente Esem Cpt – che sottolinea come l’impegno dell’ente nella formazione dei lavoratori ponga la sicurezza come valore trasversale, come punto di partenza per ogni competenza acquisita".