Edilizia sostenibile certificata, Pecoraro Scanio: è vera sfida

Roma, 16 giu. (askanews) – “E’ importante la certificazione perché oramai siamo in una fase in cui tutti vogliono fare cose ecologiche, tutti parlano di transizione ecologica, alcuni anche di quella digitale, la differenza la fa se noi certifichiamo i risultati. La sfida della certificazione, per esempio nel campo dell’edilizia, dove avremmo da ristrutturare un patrimonio edilizio sconfinato e dove c’è la necessità – anche con le nuove direttive europee – di fare dei progressi e di consentire ai cittadini una possibilità reale di avere case efficienti che consumano poco e di consentirlo senza una spesa per i cittadini dove lo Stato riesca a dare una mano ai cittadini per avere una edilizia certificata e sostenibile. Questo è l’obiettivo”: lo ha sottolineato Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde, intervenendo alla presentazione a Roma del primo Report sull’impatto dell’edilizia sostenibile certificata in Italia, promosso da Green Building Council Italia.