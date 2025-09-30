Edilizia sostenibile, Di Tommaso (Knauf): importanza protocolli

Roma, 30 set. – Ospite della rubrica Road to Forum di GBC Italia, Jonathan Di Tommaso, Project & Specification Excellence Manager di Knauf Italia, è intervenuto ribadendo il ruolo dei protocolli e della misurazione e sottolineando la centralità della “leggerezza” dei sistemi come leva di sostenibilità:

“Negli ultimi anni la normativa sulla sostenibilità ha compiuto passi significativi, anche grazie al ruolo di GBC Italia nel recepire e diffondere i protocolli di riferimento.

Questo avanzamento ha camminato in parallelo con l’evoluzione del quadro pubblico, si pensi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM), e ci permette di valorizzare il nostro expertise tecnico, orientando soluzioni pienamente conformi ai CAM e ai protocolli. La nostra cifra distintiva è la leggerezza: sistemi e materiali leggeri comportano minore uso di materia prima, ridotto impiego di risorse come l’acqua e, a fine ciclo vita dell’edificio, meno rifiuti. Così i criteri di sostenibilità trovano attuazione concreta nelle soluzioni leggere di Knauf.”

(Comunicato Stampa)