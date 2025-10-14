Edilizia sostenibile, presentato il Green Building Forum Italia

Roma, 14 ott. (askanews) – Presentata presso la “Sala Salvadori” della Camera dei Deputati, la prima edizione del Green Building Forum Italia, un progetto che nasce con l’obiettivo di ridisegnare il futuro del settore delle costruzioni in chiave sostenibile, integrata e partecipata. Il Forum nasce con un’idea chiara; ripensare il modo in cui costruiamo, abitiamo e viviamo gli spazi, mettendo al centro il benessere delle persone, la tutela dell’ambiente e la qualità della vita nelle nostre città.

In un momento in cui la crisi climatica impone scelte coraggiose, il settore delle costruzioni può – e deve – diventare un protagonista del cambiamento. Anche alla luce del percorso di recepimento della direttiva “Case green”.

Fabrizio Capaccioli Presidente GBC Italia:

“Questo tema sta molto a cuore all’associazione e vorremmo, senza ideologizzare un percorso di applicazione delle metriche di sostenibilità, aiutare questo paese a fare un recepimento che sia concreto, fattivo e che tenga conto delle disponibilità delle famiglie italiane”.

Con il sostegno di Regione Lombardia e l’interesse delle principali realtà pubbliche e private, il Forum in programma il 27 ottobre a Milano punta a creare un ponte tra politiche locali, nazionali e best practice internazionali, offrendo un’occasione unica per condividere strategie concrete su decarbonizzazione, rigenerazione urbana e transizione ecologica.

Alessandro Morelli, Sottosegretario di Stato PCM con delega al CIPESS:

“Il Governo è impegnato nel lavorare su un piano casa nei prossimi mesi che cambierà il volto delle nostre città. Un piano casa dedicherà ampio spazio alle fasce di popolazione più deboli sia alle giovani coppie. Quindi realizzando nuovi quartieri che siano a disposizione delle fasce più deboli e assolutamente green. GBC Italia ha il compito di darci un contributo, suggerimenti per come sviluppare al meglio questi nuovi soggetti urbanstici”.

Il Forum dunque come inizio di un percorso comune: un invito aperto a chi crede in un’Italia capace di guardare avanti, costruendo spazi più giusti, verdi e resilienti per le generazioni di oggi e di domani.

Edoardo Rixi, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

“Dobbiamo garantire agevolazioni di carattere fiscale, e garantire delle norme che consentano di rigenerare interi quartieri, parte della costruzione post bellica è non solo molto datata ma è stata costruita con materiale povero e scarsa efficienza di carattere energetico. Edifici che hanno problemi di carattere statico importante. Quindi bisogna pensare ad un riutilizzo delle materie edili cosa che nel nostro paese ad oggi con le leggi ambientali non è praticamente concesso per una rigenerazione urbana che ci vedrà aprire nelle prossime settimane con il ministero dell’Ambiente un tavolo per la possibilità della demolizione e del riutilizzo del materiale e anche per la creazione di nuovi edifici che abbiano un coefficiente energetico migliore”.