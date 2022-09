Roma, 13 set. (askanews) – In tanti dall’alba sono in fila a Edimburgo davanti alla Cattedrale di St Giles per rendere omaggio al feretro della regina Elisabetta II prima che venga traportato a Londra per i funerali il 19 settembre.

Anche il 12 settembre, dopo la cerimonia funebre nella cattedrale, migliaia di sudditi si sono messi in coda per ore e in tanti hanno raccontato le loro profonde emozioni dopo essere riusciti finalmente a passare accanto alla bara.