Roma, 12 set. (askanews) – Centinaia di persone in fila per le strade di Edimburgo in attesa di poter salutare il feretro di Elisabetta II in arrivo alla Cattedrale di Saint-Gilles.

I sudditi potranno rendere omaggio alla bara che dopo una cerimonia funebre rimarrà nella cattedrale fino al giorno successivo. Poi il feretro sarà trasportato a Londra, dove il 19 settembre si terranno i funerali nell’Abbazia di Westminster.