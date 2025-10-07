Editoria, Barachini: approccio di prevenzione più che correzione

Roma, 7 ott. (askanews) – “Per quanto riguarda l’azione più stretta del nostro dipartimento io direi che possiamo evidenziarla in alcuni punti chiave e sicuramente parlerei ad esempio di un approccio che dal nostro punto di vista deve essere di prevenzione più che di correzione” così Alberto Barachini, Sottosegretario con delega all’Editoria, in collegamento in apertura dell’incontro che si è svolto a Bruxelles “Le nuove frontiere dell’informazione e dell’industria culturale UE” organizzato da Connact, la piattaforma di eventi che favorisce il confronto tra soggetti privati e istituzioni attraverso momenti di incontro e networking, in collaborazione con il Parlamento europeo.