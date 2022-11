Editoria: Bechis, 'felicissimo di andare a Open, Mentana per me giornalista numero uno'

Editoria: Bechis, 'felicissimo di andare a Open, Mentana per me giornali...

Roma, 24 nov. (Adnkronos) - "Sono contento di andare a lavorare con Enrico perché ci conosciamo da tanti anni perché per me è il giornalista numero uno". Lo dice all'Adnkronos Franco Bechis, commentando a caldo la notizia, diffusa da Enrico Mentana dopo i rumors c...