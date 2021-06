Roma, 9 giu. (Adnkronos) – "Ho telefonato al mio amico e collega Giuseppe Moles per esprimere la mia vicinanza per le intollerabili minacce. Sono certa che non si lascerà intimidire da questa violenza vigliacca e proseguirà la sua attività con determinazione sia all’interno del partito che al governo”.

Lo scrive su Twitter la deputata di Forza Italia, Deborah Bergamini, sottosegretario per i Rapporti con il Parlamento.