Editoria: Ciulli (Google Italia), 'ogni mese portiamo 24 mld di visite ai siti'

Milano, 30 mag.(Adnkronos) – "Noi viviamo bene in un ecosistema in cui l'editoria sta bene. Perché noi abbiamo interesse affinché il sistema dell'editoria funzioni bene online, anche perché se non abbiamo niente da linkare le persone non vengono su Google.

E portando le persone a leggere notizie e contenuti, portiamo traffico agli editori". Basti pensare che "ogni mese, più o meno, portiamo 24 miliardi di visite ai siti degli editori". Lo ha detto Diego Ciulli di Google Italia, intervenendo al convegno "Il nuovo diritto connesso degli editori nella direttiva copyright (2019/790)", a Milano.